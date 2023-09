Le commozioni cerebrali in età infantile influiscono sul declino cognitivo in età avanzata

Commozioni cerebrali precoci legate al declino cognitivo in età avanzata: un avvertimento importante per la salute neurologica

Uno studio rivela che le commozioni cerebrali subite all’inizio della vita possono essere legate a un declino cognitivo più veloce e a punteggi più bassi nei test di memoria e pensiero nell’età avanzata. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Neurology dell’American Academy of Neurology, solleva importanti questioni sulla longevità della salute cerebrale per coloro che hanno subito lesioni cerebrali traumatiche (TBI) in giovane età. La dottoressa Marianne Chanti-Ketterl, autrice dello studio e membro della Duke University di Durham, North Carolina, ha affermato che “questi risultati indicano che anche le persone che hanno subito lesioni cerebrali traumatiche all’inizio della loro vita e che sembrano essersi completamente ristabilite possono essere a maggior rischio di problemi cognitivi e demenza più avanti negli anni“. Questa scoperta solleva importanti domande sulla gestione delle commozioni cerebrali e sulla necessità di monitorare attentamente la salute cerebrale delle persone che le hanno subite.

Impatto Duraturo delle Commozioni Cerebrali: studio su veterani della Seconda Guerra Mondiale

Lo studio ha coinvolto 8.662 uomini veterani della Seconda Guerra Mondiale, sottoposti a test sulle capacità di pensiero in età avanzata. I risultati hanno rivelato che il 25% dei partecipanti aveva subito una commozione cerebrale nella loro vita. In particolare, i gemelli che avevano subito commozioni cerebrali avevano punteggi inferiori nei test cognitivi all’età di 70 anni, soprattutto se avevano perso conoscenza durante l’incidente. Inoltre, coloro che avevano subito più di una TBI e avevano perso conoscenza durante l’incidente mostravano un declino cognitivo più rapido. L’importanza di questo studio risiede nel fatto che evidenzia il possibile impatto a lungo termine delle commozioni cerebrali, anche quando sembra che la persona si sia completamente ripresa dall’incidente. Questi risultati possono essere utilizzati per identificare le persone a rischio di declino cognitivo e demenza, permettendo interventi precoci che potrebbero ritardare o prevenire tali condizioni. Tuttavia, uno dei limiti dello studio è che le lesioni cerebrali traumatiche sono state riportate dai partecipanti, il che potrebbe portare a una sottostima delle vere lesioni subite. Inoltre, ulteriori ricerche saranno necessarie per comprendere appieno i meccanismi attraverso cui le TBI influenzano il declino cognitivo.