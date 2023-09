Fondali marini dell’Alaska: gli scienziati trovano misterioso oggetto dorato

Cani: in Alaska il primo autobus che trasporta gli amici a quattro zampe

Cani: in Alaska il primo autobus che trasporta gli amici a quattro zampe

Il cambiamento climatico colpisce i ghiacciai in Alaska

Il cambiamento climatico colpisce i ghiacciai in Alaska

Siberia e Alaska in fiamme: è un disastro senza precedenti, ecosistemi distrutti e milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera

Siberia e Alaska in fiamme: è un disastro senza precedenti, ecosistemi distrutti e milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera