Fellini a Roma: la graphic novel di Edizioni NPE in uscita l’8 settembre

Dall'8 settembre sarà disponibile per la vendita la graphic novel Fellini a Roma, edita da Edizioni NPE.

Federico Fellini è diventato il protagonista di una graphic novel dal titolo Fellini a Roma in uscita l’8 settembre, pubblicata da Edizioni NPE, con i lavori del disegnatore spagnolo Tyto Alba.

Ecco la copertina.

Alba ha cercato di riprenderne lo stile e i personaggi, reali, immaginati e sognati, dando vita ad una graphic novel dalle atmosfere oniriche. Il volume è composto complessivamente da 80 pagine, vendute a 19,90 euro.

Ecco la descrizione del volume:

Un Fellini anziano, che soffre d’insonnia, si sveglia ogni notte e fa lunghe passeggiate a Roma in attesa dell’alba. A volte sogna. Prende uno dei suoi taccuini e disegna questi sogni, come fa da quasi trent’anni su consiglio del suo psichiatra. Durante le sue uscite rievoca ricordi delle strade che percorre, racconta aneddoti sul suo arrivo a Roma, quando cercava di sopravvivere nei dintorni della stazione Termini, sui suoi esordi come caricaturista di strada, sul suo ingresso alla rivista satirica «Marc’Aurelio», sulla guerra.

Non mancano nei suoi appunti anche i compagni di viaggio di una intera vita: Giulietta Masina, Aldo Fabrizi, Rinaldo Geleng, Roberto Rossellini, Liliana Betti… e poi Salvador Dalí, Dick Tracy, il circo, gli studi di Cinecittà, l’amico Balthus. E tra i fantasmi del passato ci sono anche Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, Pier Paolo Pasolini. E infine in ospedale con Mastorna, il personaggio di quel film che non ha mai realizzato.