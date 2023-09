Dinosauro aviano: la nuova scoperta rivela segreti dell’evoluzione degli uccelli

La recente scoperta del dinosauro aviano Fujianvenator prodigiosus in Cina ha fornito un prezioso tassello per comprendere l’evoluzione degli uccelli e la loro connessione con i dinosauri. Questo nuovo fossile, datato a circa 150 milioni di anni fa e ritrovato nella contea di Zhenghe, provincia del Fujian, è stato oggetto di uno studio condotto dall’Istituto di paleontologia e paleoantropologia dei vertebrati (IVPP) dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino e dal Fujian Institute of Geological Survey (FIGS), i cui risultati sono stati pubblicati su Nature.

Gli uccelli moderni discendono da un gruppo di dinosauri noto come Theropoda, lo stesso gruppo che includeva predatori come il Tyrannosaurus e il Velociraptor. Sono gli unici dinosauri ad aver sopravvissuto all’estinzione di massa. All’interno dei Theropoda, il ramo specifico degli uccelli veri e propri (Avialae) si è evoluto nel tardo Giurassico. Tuttavia, la comprensione della loro evoluzione iniziale è rimasta oscura a causa della mancanza di fossili che coprano un periodo di circa 30 milioni di anni tra il tardo Giurassico e il Cretaceo.

La scoperta di Fujianvenator prodigiosus è cruciale per colmare questa lacuna nella conoscenza. Questo piccolo dinosauro mostra caratteristiche morfologiche simili sia agli Avialae come Archaeopteryx che ai dinosauri imparentati come i dromaeosauridi (come il Velociraptor), evidenziando la diversità evolutiva all’inizio della storia degli uccelli.

Il dottor Min Wang dell’IVPP, coordinatore dello studio, ha sottolineato che uno dei principali cambiamenti nella struttura corporea di questi dinosauri è avvenuto negli arti anteriori, che hanno dato origine alle ali degli uccelli. Tuttavia, Fujianvenator presenta un’architettura insolita negli arti posteriori, con le zampe inferiori notevolmente allungate. Questo suggerisce che l’animale potrebbe essere stato un veloce corridore o addirittura un trampoliere, una caratteristica ecologica mai osservata in dinosauri aviani primitivi.

La datazione radioisotopica del fossile lo colloca tra 150 e 148 milioni di anni fa, rendendo Fujianvenator uno dei più antichi Avialae cinesi conosciuti. Questa scoperta fornisce nuove prospettive sulla comprensione degli ecosistemi terrestri del tardo Giurassico e il team di ricerca IVPP e FIGS intende continuare le ricerche nella contea di Zhenghe e nelle zone circostanti alla ricerca di ulteriori fossili che possano svelare ulteriori segreti sull’evoluzione degli uccelli e dei loro antenati dinosauri.