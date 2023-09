Apple sta spendendo 1 mln di dollari al giorno per sviluppare diverse IA

Secondo un nuovo rapporto di The Information, Apple sta investendo milioni di dollari al giorno nello sviluppo di una serie di nuove intelligenze artificiali avanzate.

L’azienda starebbe lavorando alla creazione di diversi modelli di IA grazie al lavoro di numerosi team incaricati di seguire progetti diversi.

L’unità di Apple che si occupa di IA conversazionale è chiamata “Foundational Models“, secondo quanto riportato da The Information. Comprende “circa 16” membri, tra cui diversi ex ingegneri di Google. È guidata da John Giannandrea, capo dell’IA di Apple, che è stato assunto nel 2018 per migliorare Siri.

Altre squadre di Apple stanno lavorando ad altre applicazioni. Un’unità di Intelligenza Visiva sta sviluppando un modello di generazione di immagini, mentre un altro gruppo sta conducendo ricerche sull’IA multimodale, in grado di riconoscere e produrre immagini o video oltre al testo.

Questi modelli potrebbero avere una varietà di scopi. È in corso lo sviluppo di un chatbot che “interagirebbe con i clienti che utilizzano AppleCare”; un altro modello andrebbe a potenziare significativamente le capacità di Siri, permettendo all’assistente virtuale di adempiere ad una pluralità di compiti diversi.

Coloro che sono coinvolti nello sviluppo hanno dichiarato a The Information che l’LLM più avanzato di Apple, noto internamente come Ajax GPT, è stato addestrato su “più di 200 miliardi di parametri” ed è più potente del GPT-3.5 di OpenAI. Attualmente ChatGPT, quantomeno nella versione a pagamento, si basa sulla versione successiva del modello, chiamata GPT-4.