Aerei autonomi: sicurezza e sostenibilità tra le prospettive dell’aviazione del futuro

Gli aerei autonomi rappresentano una svolta rivoluzionaria nel settore del trasporto aereo, secondo uno studio del World Economic Forum. Questa avanzata tecnologia, nota come Advanced Air Mobility (AAM), comprende veicoli autonomi che promettono di apportare notevoli benefici in termini di sicurezza e sostenibilità. I progressi nelle tecnologie di propulsione elettrica, stoccaggio delle batterie, produzione avanzata e autonomia consentiranno agli aerei di compiere missioni trasformative per le persone, le comunità e le economie.

Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale dell’autonomia aerea, è necessario uno sforzo collaborativo su scala globale. Il World Economic Forum ha lanciato l’iniziativa “Aviate” (Advancing AViation Innovation and Autonomous Technology for Everyone) per promuovere l’innovazione nel settore dell’aviazione. L’interesse per voli più ecologici è emerso chiaramente all’Airshow di Parigi, dove gli aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) hanno attirato l’attenzione. Tuttavia, inizialmente, questi servizi potrebbero essere limitati e destinati principalmente ai viaggi premium.

Per rendere questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio, è necessario aumentare il numero di aerei e droni che operano nelle città. Ciò richiede una maggiore automazione e digitalizzazione del sistema di controllo del traffico aereo, nonché una maggiore autonomia degli aeromobili, compresa l’impiegato di aeromobili autonomi controllati a distanza.

Nonostante l’automazione crescente, gli analisti rassicurano che i piloti manterranno un ruolo chiave nel controllo e nella sorveglianza degli aeromobili, anche se non saranno fisicamente a bordo. Questa collaborazione tra umani e macchine promette di inaugurare un’era di aviazione più sicura, efficiente ed equa, aprendo nuove possibilità per il trasporto aereo del futuro.