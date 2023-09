TikTok i dati degli utenti europei rimarranno in Europa: attivo il data center irlandese

Nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni delle istituzioni e di parte dell’opinione pubblica, TikTok ha inziato a migrare i dati dei suoi utenti europei un nuovo data center situato nel nostro continente. Le informazioni degli europei verranno conservate in Irlanda.

Il data center è già operativo, ma l’operazione richiederà probabilmente ancora diversi mesi. L’iniziativa è nota pubblicamente con il nome “Progetto Clover“.

Il progetto è stato annunciato lo scorso marzo, poco dopo che la Commissione europea aveva proibito ai suoi utenti di scaricare e utilizzare TikTok sugli stessi dispositivi che utilizzano per lavoro. In realtà, secondo la rivista Tech Crunch, la prima menzione dell’intenzione di costruire un data center in Irlanda risalirebbe addirittura al 2020. All’epoca l’azienda prevedeva che il data center sarebbe diventato operativo già a partire dal 2022.

Secondo Engadget, è molto probabile che la migrazione completa di tutti i dati degli utenti europei non verrà ultimata prima del quarto trimestre del 2024. Nel frattempo, ByteDance sta già costruendo altri due data center europei: uno sarà situato in Norvegia, mentre l’altro sorgerà sempre in Irlanda.