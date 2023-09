Stray, l’avventura felina diventerà un film animato prodotto da Annapurna Animation

Stray diventerà ben presto un film animato. A confermarlo è un report della nota testata Entertainment Weekly che comunica che Annapurna Animation ha iniziato i lavori sull’adattamento. Al momento non si conoscono i dettagli sulla pellicola, ma sappiamo già che sarà un progetto che ricalcherà fedelmente la storia ed i toni del gioco e sembra scontata la partecipazione di BlueTwelve Studio, che dovrebbe supervisionare il progetto.

