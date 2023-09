Resident Evil 4 Remake potrebbe ricevere presto DLC, stando ai movimenti nel database di Steam

Resident Evil 4 Remake potrebbe ricevere presto dei nuovi contenuti. O perlomeno questo è quanto emerge da alcuni movimenti riguardanti del gioco registrati nel database di Steam. Nello specifico, il database mostra due nuovi identificativi, visibili come “re_mas_00” e “re_mas_02”, che potrebbero avere a che fare con nuovi contenuti legati a Resident Evil 4 Remake ancora da annunciare al pubblico e più nello specifico con dei possibili DLC in arrivo.

Ricordiamo anche che di recente un dataminer ha scoperto tracce del DLC Separate Ways all’interno del codice del gioco. Una modalità che di fatto non è stata ancora annunciata, ma che potrebbe arrivare come contenuto aggiuntivo, dato che era presente nel titolo originale. Per chi non lo sapesse, la modalità in questione ha per protagonista Ada Wong ed include cinque nuovi capitoli della storia in cui viene raccontato il punto di vista di Ada, aggiungendo circa 3/4 ore di gameplay.

Inoltre, siamo ad un passo dal TGS, un’evento che potrebbe di fatto rappresentare l’occasione giusta per Capcom per presentare nuovi contenuti per Resident Evil 4. Staremo a vedere.

Resident Evil 4 è ora disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.