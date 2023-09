One Piece è la serie TV più vista su Netflix in tutto il Mondo

Dopo la prima settimana su Netflix, la serie TV One Piece è la più vista in tutto il Mondo.

One Piece, nonostante le critiche che ha raccolto prima della sua uscita, sta ottenendo ottimi riscontri, considerando che nella settimana della sua distribuzione è diventata la serie TV più seguita su Netflix in tutto il Mondo.

Nella settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre One Piece è stata la serie TV in lingua inglese più vista su Netflix, ottenendo 18,5 milioni di visualizzazioni, ottenendo un totale di 140 milioni di ore di visualizzazione.

Negli Stati Uniti One Piece si è piazzata al secondo posto tra le serie TV più viste, mentre in Italia è balzata subito al primo posto. Nella lista dei top 10 sono inclusi Depp v Heard (che è al sesto posto), e Disincanto – Parte 5 (che è al decimo posto).

La storia di One Piece racconta di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita fatta di libertà. Luffy parte dal suo villaggio per affrontare un viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, che servirà per diventare il Re dei Pirati. E, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre sognato, e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei grandi mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia temibili rivali ad ogni occasione.