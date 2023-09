Mercato immobiliare italiano: i prezzi nelle città del Sud aumentano come a Milano

In generale, il mercato immobiliare italiano sta attraversando un periodo di trasformazione, con prezzi in aumento, soprattutto nelle città del Sud.

Il mercato immobiliare italiano sta attraversando una fase di notevole dinamismo, con prezzi che si stanno adeguando ai cambiamenti nelle preferenze degli acquirenti e alle influenze economiche. Milano continua a confermarsi come la città più costosa, con un prezzo medio di 5.271 euro al metro quadro, registrando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. D’altro canto, Roma mostra una lieve flessione dei prezzi, con una variazione negativa dello 0,2% rispetto all’anno precedente, stabilizzandosi a 3.336 euro al metro quadro.

Tuttavia, una tendenza sorprendente emerge nelle città del Sud Italia, dove i prezzi delle abitazioni stanno crescendo a ritmi significativi, spesso superando quelli di Milano. Immobiliare.it Insights ha analizzato il mercato residenziale nelle città di Napoli, Bari e Palermo, rivelando dati interessanti.

A Napoli, il prezzo medio al metro quadro è di 2.771 euro, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Alcuni quartieri esclusivi come Posillipo, Marechiaro, Chiaia, Mergellina e Vomero, Arenella superano i 4.000 euro al metro quadro, con rincari che variano dallo 0,3% al 12%.

Bari ha mostrato un incremento ancora più marcato, con un aumento del 4,4% dei prezzi rispetto all’anno precedente, portando il costo medio a 1.967 euro al metro quadro. Il quartiere più costoso rimane Borgo Antico, Murat, Madonnella, con 2.378 euro al metro quadro e una crescita del 10,5% nell’ultimo anno.

Palermo, nonostante sia la città più economica tra le tre, ha visto un notevole aumento dei prezzi, con un aumento del 5,3% nell’ultimo anno. Il quartiere più caro, Libertà, Villabianca, De Gasperi, raggiunge i 1.995 euro al metro quadro, con una crescita del 2,7%. Nel Centro Storico, i prezzi aumentano addirittura del 10% in 12 mesi.

Tuttavia, va notato che in tutte e tre le città si osserva un rallentamento dei prezzi rispetto ai mesi precedenti, sebbene rimangano in crescita. Questa tendenza si riflette anche nelle principali città italiane come Roma e Milano, che hanno visto una stabilità nei prezzi nel mese di agosto.

Per quanto riguarda gli affitti, Napoli presenta i costi più alti con una media di 13 euro al metro quadro, con un aumento del 7% su base annua. Bari ha mostrato la crescita più significativa, con un aumento del 13,8% e un costo medio di 10,7 euro al metro quadro. Palermo rimane la città più economica per gli affitti, con una media di 8,2 euro al metro quadro, sebbene sia in crescita del 9,4% nell’ultimo anno.

In generale, il mercato immobiliare italiano sta attraversando un periodo di trasformazione, con prezzi in aumento, soprattutto nelle città del Sud, dove l’interesse degli acquirenti sta crescendo. Tuttavia, il rallentamento dei prezzi in alcune aree e la crescita degli affitti in altre evidenziano la complessità e la diversità del mercato immobiliare italiano.