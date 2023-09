Lupin: trailer e poster della terza stagione su Netflix

Netflix rilascia oggi il trailer della terza parte di Lupin, svelando un primo sguardo sulle nuove puntate della serie francese divenuta un fenomeno globale. Il gentiluomo più ricercato della Francia farà il suo ritorno dal 5 ottobre, in esclusiva sulla piattaforma, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questi nuovi sette episodi Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop, al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Sinossi:

Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Vi ricordiamo che la serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, e vede tra i suoi protagonisti Omar Sy, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab, sotto la direzione di Ludovic Bernard e Hugo Gélin.

Dopo l’arrivo di Lupin su Netflix, il romanzo originale di Maurice Leblanc (scritto nel 1907!) e del quale il serial è una libera reinterpretazione moderna – che, non dovrebbe esserci neanche bisogno di dirlo, non ha alcun legame con il personaggio di Lupin III° – ha cominciato a guadagnare terreno in paesi come Italia, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito e Corea. In sole due settimane, le vendite hanno equiparato quelle di un intero anno, e dieci giorni dopo l’esordio sullo schermo, il libro ha raggiunto la Top 5 dei bestseller Amazon e Fnac.

Leggi anche: