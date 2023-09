Breaking Bad: Aaron Paul dichiara di non aver mai ricevuto soldi da Netflix per gli streaming della serie TV

L'interprete Aaron Paul ha fatto notare come Netflix non lo abbia mai retribuito per gli streaming di Breaking Bad.

Nell’ambito dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood arrivano le parole di Aaron Paul, che descrive la sua situazione, chiamando in causa Breaking Bad e Netflix. Paul ha detto di non aver mai ricevuto soldi dalla piattaforma streaming per le visualizzazioni della serie TV di cui ha fatto parte.

Ecco cosa ha dichiarato Aaron Paul:

Non ricevo soldi da Netflix su ‘Breaking Bad’ a dire il vero, e questo è pazzesco per me. Le serie TV vivono per sempre su questi streamer, e continuano a creare ondate di audience. Ho appena visto l’altro giorno che ‘Breaking Bad’ era di tendenza su Netflix, e molti di questi streamer sanno che se la sono cavata non pagando le persone nella maniera più adeguata, ed è arrivato il momento di farlo.

Il discorso di Aaron Paul si inserisce perfettamente nell’ondata di malcontento che ha coinvolto attori e sceneggiatori di Hollywood, e che non riguarda solo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma che fa parte di un discorso e di una situazione più ampia, così come Paul ha fatto notare.