Versace: nuovo corner shop presso Selfridges a Londra

Versace, il rinomato marchio di moda italiano, ha inaugurato un corner shop presso Selfridges, il prestigioso department store situato a Oxford Street, nel cuore di Londra. Questo spazio espositivo è stato creato per celebrare Versace Icons e presentare la collezione autunno-inverno 2023 del marchio.

Versace Icons rappresenta una collezione di capi iconici ispirati all’artigianato sartoriale di Versace, un marchio con una ricca tradizione nella creazione di abbigliamento per donne forti e audaci. Questa collezione prende ispirazione dalla struttura del corsetto, che è alla base della famosa silhouette a clessidra di Versace. Questo elemento distintivo si manifesta sia in abiti da sera strutturati che in giacche dal taglio sartoriale, nonché in nuovi modelli di bustier proposti come tank top.

La collezione donna autunno-inverno 2023 è una reinterpretazione stagionale delle classiche silhouette Versace. Questa collezione è stata presentata per la prima volta in passerella a Los Angeles nel marzo di quest’anno, e trae ispirazione dall’energia, dal glamour e dalla potenza di Hollywood, combinati con lo spirito contemporaneo che contraddistingue il marchio.

Il design dello spazio presso Selfridges incorpora la distintiva palette cromatica di Versace: il nero, il bianco ottico e l’oro metallizzato. Inoltre, sono stati introdotti elementi d’arredo su misura che aggiungono una nota di lusso all’ambiente. Il motivo a diamante, presente sulle pareti e alla base degli espositori, trae ispirazione dal pavimento del Palazzo Versace situato in Via Gesù 12 a Milano, conferendo all’ambiente un tocco di eleganza.

Per rendere l’esperienza dei visitatori ancora più coinvolgente, è stato allestito uno stand fotografico dedicato a Versace Icons, offrendo l’opportunità ai clienti di scattare foto ricordo. Inoltre, una grande esposizione scultorea della nuova borsa Greca Goddess top handle è stata posizionata nella vetrina centrale, attirando lo sguardo dei passanti.

Versace at The Selfridges Corner Shop sarà accessibile al pubblico fino al 30 settembre 2023, offrendo ai londinesi e ai visitatori una straordinaria opportunità per immergersi nell’universo di Versace e scoprire le ultime tendenze della moda autunno-inverno 2023 del marchio italiano di fama mondiale.