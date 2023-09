Venezia 80: Priscilla – Il nuovo film di Sofia Coppola ottiene sette minuti di standing ovation

Il nuovo film di Sofia Coppola, dal titolo Priscilla, ha ottenuto ottimi riscontri a Venezia 80, al punto da guadagnare sette minuti di standing ovation. Alla proiezione è stata presenta anche la stessa Priscilla Presley.

Ecco un filmato che mostra la moglie di Elvis Presley applaudita dopo la proiezione di Priscilla.

Priscilla Presley thanked the audience as Sofia Coppola’s biopic of her life received a more than 7-minute ovation at #Venezia80 pic.twitter.com/pYg45wqcWE

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 4, 2023