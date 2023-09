The Exorcist: Believer – Online il secondo trailer

Ecco il secondo trailer di The Exorcist: Believer, il film in uscita a ottobre di Blumhouse e Universal Pictures.

Da poco è online il secondo trailer di The Exorcist: Believer, il lungometraggio che riprende la saga cult de L’Esorcista. Il filmato è stato distribuito da Universal Pictures.

Il 12 ottobre verrà distribuito il nuovo capitolo della saga de L’Esorcista. Da Blumhouse, e dal regista David Gordon Green, arriva The Exorcist: Believer.

Questa è la sinossi:

Dopo la morte della moglie incinta in un terremoto haitiano 12 anni fa, Victor Fielding (il Tony Award e candidato all’Oscar Leslie Odom, Jr.) ha cresciuto la loro figlia Angela (Lidya Jewett, Good Girls). per conto suo. Ma quando Angela e la sua amica Katherine (Olivia O’Neill), scompaiono nel bosco, solo per tornare tre giorni dopo senza alcun ricordo di quello che è successo loro, si scatena una catena di eventi che costringerà Victor ad affrontare una situazione drammatica. Victor dovrà andare alla ricerca dell’unica persona viva che ha già assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Per la prima volta dal film del 1973, la vincitrice dell’Oscar Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil.

Nel film compaiono anche la vincitrice dell’Emmy Ann Dowd (The Handmaid’s Tale, Hereditary) nel ruolo della vicina di casa di Victor e Angela, la vincitrice del Grammy Jennifer Nettles (Harriet, The Righteous Gemstones) e il due volte vincitore del Tony Norbert Leo Butz (Fosse/Verdon, Bloodline) nel ruolo i genitori di Katherine, l’amica di Angela.