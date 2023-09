The Art of God of War Ragnarök – Deluxe Edition è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per l'artbook The Art of God of War Ragnarok in versione Deluxe Edition. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare l’artbook The Art of God of War Ragnarök – Deluxe Edition a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è di 60,08 euro, ossia del 40%. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo artbook è di 149,09€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Art of God of War Ragnarök – Deluxe Edition presenta una copertina rigida, due litografie speciali di Kratos e Atreus e una custodia a conchiglia in ecopelle. Questo volume include centinaia di pagine piene di bozzetti preparatori, render inediti e disegni realizzati da SIE Santa Monica per dare vita allo splendido universo di gioco di God of War Ragnarok.

