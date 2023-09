Questo caricatore multi-porta da 300W promette molto bene

Può ricaricare un MacBook in 30 minuti, mentre dà energia a quattro altri dispositivi collegati simultaneamente. E un chip monitora la temperatura in tempo reale.

L’azienda Ugreen ha appena presentato un nuovo interessante caricatore multi-porta GaN da 300W. Il dispositivo, che negli USA è venduto al prezzo di 269 dollari, presenta quattro porte USB-C e una porta USB-A e mira a fornire abbastanza potenza per i consumatori che necessitano di una soluzione di ricarica singola per dispositivi multipli quando sono lontani da casa.

Invece di fornire una potenza fissa a diversi dispositivi, l’ultima unità di Ugreen funziona utilizzando una distribuzione di potenza variabile. La sua porta USB-C più potente utilizza il protocollo Power Delivery 3.1 per offrire fino a 140W, sufficienti per caricare rapidamente un MacBook Pro da 16 pollici fino al 50% di batteria in circa 30 minuti utilizzando il cavo MagSafe 3 di Apple, mentre si caricano contemporaneamente altri quattro dispositivi.

Utilizzando questa configurazione come esempio, la seconda, terza e quarta porta USB-C forniranno rispettivamente 65W, 45W e 20W. In altre configurazioni, la seconda e terza porta USB-C possono erogare fino a 100W, mentre la quarta può erogare un massimo di 45W, secondo quanto dichiarato da Ugreen.

Il caricatore include un sistema integrato di monitoraggio intelligente della temperatura denominato Thermal Guard, che effettua 6.000 rilevazioni di temperatura al minuto al fine di proteggere i dispositivi collegati da surriscaldamento, sovraccarico e corrente eccessiva. Il Nexode 300W è anche rivestito in una scocca in PVC ignifugo e antifiamma per una maggiore protezione antincendio e resistenza alle cadute.