Pirati dei Caraibi 6: la sceneggiatura è stata definita “molto strana”

Ecco le parole di uno degli sceneggiatori di Pirati dei Caraibi 6, che ha definito la sceneggiatura come "molto strana".

Ora che Johnny Depp ha riguadagnato credito agli occhi di Hollywood, dopo la causa vinta per diffamazione contro Amber Heard, gli appassionati si aspettano Pirati dei Caraibi 6. Di recente la sceneggiatura del film è stata descritta come “molto strana”.

A parlarne è stato lo sceneggiatore di Pirati dei Caraibi 6, Craig Mazin, che ha lavorato allo script assieme a Ted Elliott. Ecco le sue parole:

Abbiamo realizzato questa sceneggiatura, e l’abbiamo proposta pensando che non fosse possibile che Disney la accettasse, perché è una storia troppo strana. Ma lo hanno fatto! Si tratta comunque di una sceneggiatura fantastica. Ma ora c’è lo sciopero, e siamo in attesa di nuovi sviluppi.

Ricordiamo che oltre a Pirati dei Caraibi 6 era stato presentato un nuovo progetto reboot, che avrebbe visto coinvolta Margot Robbie, e che doveva consistere in una versione al femminile della storia.

Chiaramente gli sviluppi della situazione in tribunale di Johnny Depp hanno cambiato le carte in tavola. Il produttore Jerry Bruckheimer ha però dichiarato di volere Johnny Depp in un nuovo film della saga, e che il reboot al femminile è ancora possibile.