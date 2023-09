Naughty Dog e il nuovo gioco PS5: Neil Druckmann non può ancora parlarne poiché “lo massacrerebbero”

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha rivelato che non può dire nulla del prossimo gioco di Naughty Dog per PS5 perché il capo della comunicazioni del team “lo massacrerebbe”.

Sto dando feedback per il parco a tema The Last of Us, lavoro sulla sua serie tv e sto lavorando anche su un altro gioco, dunque in questo momento salto da un progetto all’altro”, afferma Druckmann, per poi soffermarsi sulla misteriosa opera in sviluppo per PS5:

Per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla. Il mio direttore delle comunicazioni in Naughty Dog mi massacra se lo faccio”.