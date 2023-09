Marvel Snap: la nuova stagione è dedicata a Loki

Inizia oggi una nuova stagione su Marvel Snap, con tutti i crismi del caso: nuovo Pass stagionale col doppio binario gratuito / premium, nuova carta principe (ovvero Loki, il Signore degli inganni), nuove carte d’espansione, nuovi campi di gioco e tante nuove versioni Variant di carte già note. La nuova stagione si intitola “Loki Per tutti i tempi” (“Loki for all time”) e arriva in concomitanza con l’uscita della seconda stagione del serial dedicato al fratellastro di Thor, il Signore degli inganni. Quindi, come in tutte le stagioni che si sovrappongono a un evento del Marvel Cinematic Universe, ritroviamo alcuni dei suoi personaggi cardine, anche se la likeness degli attori è molto relativa.

Questa la sinossi della stagione:

Attenzione! È stata individuata una nuova variante temporale riguardante un individuo dai molteplici titoli, inclusi a titolo esemplificativo: il Dio dell’inganno, il Maestro della manipolazione, l’Orchestratore del caos, il Manipolatore più astuto di Asgard, il Dio delle malefatte, il Principe dei dispetti, lo Stregone dalla lingua d’argento, l’Illusionista dei Nove Regni… niente di meno che l’illustre Loki! Avvistamenti e irregolarità devono essere prontamente segnalati alla Time Variance Authority. Grazie per la collaborazione.

A proposito di Loki, non potevamo che aspettarci una carta che sovvertisse le regole e creasse scompiglio. Di costo 3 e forza 5, Alla scoperta trasmuta la mano del giocatore con un numero uguale di carte prese dal mazzo dell’avversario, ma con un costo ridotto di 1.

Va da sè che si può inserire in un mazzo meta e giocare dei mirror match in vantaggio, oppure giocare un mazzo basato sul pescaggio avvantaggiato con Devil Dinosaur, Collector, Quinjet etc. rendendolo una variante imprevedibile dell’archetipo.

Le altre tre nuove carte sono una serie 5 e due serie 4: Alioth (6/5, Alla scoperta distrugge tutte le carte avversarie giocate nel suo campo durante quel turno… incluse le carte nascoste), Mobius M. Mobius (2/3, con l’effetto continuo che impedisce l’aumento di costo delle proprie carte e la diminuzione di quello delle carte avversarie) e Ravonna Renslayer (3/3, con effetto continuo che il costo delle proprie carte con 1 o meno di Forza è ridotto di 1, con un minimo di 1).

Le tre carte usciranno nei Depositi in evidenza della seconda, terza e quarta settimana.

Due i nuovi campi da gioco:

Monte Vesuvio: I giocatori non possono ritirarsi dopo il 5° turno.

Teatro del tempo: Copia l’ultima carta che hai pescato anziché pescarne un’altra.

E ben più di 50 nuove versioni Variant di carte note, tra cui diverse Pixel o ad opera di Max Grecke e Dan Hipp. Inoltre, l’estate darà un colpo di coda coni pacchetti a tempo limitato ricchi di carte con variant “da mare” piuttosto divertenti, acquistabili in Gold o moneta reale.

