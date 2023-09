Jason David Frank – Il ricordo della figlia per i suoi 50 anni: “Non posso credere che tu non ci sia più”

Ieri, 4 settembre, Jason David Frank avrebbe compiuto 50 anni, e la figlia, Jenna Frank, ha voluto rendere omaggio all’ex Power Ranger con un toccante messaggio sui social.

Ecco le sue parole:

Non riesco a esprimere il mio dolore a parole. Non riesco ancora a credere che te ne sei andato. Ero con te il giorno del tuo compleanno l’anno scorso. Ti sono venuta a prendere all’aeroporto, eri così felice di vedermi. Sei il mio libro di vita, mi hai insegnato tutto quello che so. Sei più che solo mio padre. Sei il mio migliore amico, il mio complice, mio ​​fratello. Sei tutto in uno.