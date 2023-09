Incendio al quartiere Fuorigrotta di Napoli: collina di Monte Sant’Angelo avvolta dalle fiamme

Le autorità locali, tra cui i vigili del fuoco e il personale della Protezione Civile, sono intervenute tempestivamente per cercare di contenere e domare l'incendio.

Un vasto incendio ha scosso il quartiere Fuorigrotta di Napoli, coinvolgendo la suggestiva collina di Monte Sant’Angelo in una tragica danza di fiamme. Questo drammatico evento, verificatosi oggi, ha scatenato il panico tra i residenti, costringendoli a fuggire dalle loro case mentre le fiamme si propagavano rapidamente, spinte da forti venti. La situazione è stata resa ancora più complessa dal fatto che l’incendio ha lambito alcune abitazioni lungo la sua furiosa avanzata.

Le autorità locali, tra cui i vigili del fuoco e il personale della Protezione Civile, sono intervenute tempestivamente per cercare di contenere e domare l’incendio. La battaglia contro le fiamme è stata intensa, con i soccorritori che hanno lavorato senza sosta per proteggere la sicurezza della zona e delle persone colpite da questa calamità.

Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha condiviso notizie allarmanti su Facebook riguardo a questa tragedia. Ha descritto l’incendio come “un rogo terrificante” e ha comunicato che numerosi cittadini sono stati costretti a evacuare le proprie abitazioni per sfuggire al pericolo imminente. La situazione è stata resa ancora più critica dalla presenza di strade impraticabili a causa delle fiamme.

Borrelli ha sollevato seri dubbi sulla possibile origine dolosa dell’incendio, sottolineando la gravità di una tale eventualità. Ha anche espresso la preoccupazione della comunità locale per i danni alle abitazioni e il timore di futuri problemi legati al dissesto idrogeologico nella zona. Inoltre, ha chiesto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpac) di monitorare la qualità dell’aria nell’area interessata per garantire la sicurezza dei residenti.

Questa tragedia mette in evidenza l’importanza della prontezza delle autorità e degli sforzi congiunti per affrontare situazioni di emergenza come gli incendi boschivi. La comunità di Fuorigrotta e i suoi residenti stanno affrontando un momento estremamente difficile, ma è incoraggiante vedere la solidarietà e il supporto delle istituzioni locali nella gestione di questa crisi.