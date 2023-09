Apple non userà più la pelle nemmeno per i cinturini dell’Apple Watch

Sembra che Apple voglia completamente dire addio agli accessori in pelle vera. Non produrrà più cover in pelle vera e, nemmeno cinturini per l'Apple Watch.

Sono emersi rumors che indicano che Apple potrebbe interrompere la produzione dei cinturini in pelle per Apple Watch come parte di una nuova iniziativa di sostenibilità. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple pianifica di abbandonare la pelle nei cinturini per Apple Watch, il che potrebbe sollevare dubbi sulla sua partnership con il marchio di lusso Hermès.

Gurman ha riferito che Apple ha recentemente offerto ai suoi dipendenti accessori in pelle della linea Apple Watch Hermès a prezzi fortemente scontati, con sconti fino al 90%. Ciò suggerisce che Apple sta svuotando le scorte e potrebbe interrompere la produzione di questi prodotti.

Questi rumors si allineano con le precedenti segnalazioni secondo cui Apple pianifica di introdurre custodie per iPhone 15 realizzate con materiali alternativi alla pelle. Nello specifico, probabilmente le cover premium dei prossimi iPhone saranno in un materiale in tessuto chiamato FineWoven.

In genere, la pelle utilizzata per gli accessori e le scarpe è un materiale di scarto dell’industria alimentare. Al di là della scelta di non voler contribuire in alcun modo alla crudeltà contro gli animali, non è detto che la scelta di Apple avrà un reale impatto sul numero di bovini che verranno allevati e eliminati, né è scontato che comporti un vantaggio per l’ambiente.