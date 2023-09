300 di Frank Miller festeggia il quarto di secolo con una speciale nuova edizione

Nel corso della sua carriera, Frank Miller ha resistito a qualsiasi tentativo di etichettatura grazie alla sua produzione artistica, esplorando tematiche individualistiche mantenendo uno stile distintivo e ampliando i confini della nona arte. Da Sin City a Batman e Daredevil, fino a “300“, il suo impatto è stato notevole nel mondo dei fumetti e oltre. In occasione del 25° anniversario di 300, Star Comics annuncia di essere il nuovo editore delle opere di Frank Miller in Italia, che saranno presentate all’interno dell’etichetta Astra e celebrate a novembre in occasione di Lucca Comics & Games. Frank Miller sarà infatti ospite di Star Comics e del festival e sarà presente a Lucca dal 2 al 4 novembre con appuntamenti e firmacopie. La collaborazione tra Star Comics e Frank Miller inizierà con una nuova edizione di 300. L’opera utilizza simbolismo e inquadrature dinamiche per raccontare la storia, offrendo un’esperienza visiva che è sia moderna che temporale. Gli eroi della battaglia delle Termopili diventano un simbolo eterno di coraggio.

Accogliere un autore del calibro di Frank Miller nel nostro catalogo è un’emozione unica, è come un cerchio che si chiude perfettamente, anni orsono, agli albori della nostra casa editrice, abbiamo avuto l’onore di pubblicare una parte delle sue opere. Non potevamo far altro che (ri)cominciare con la pubblicazione di 300, soprattutto visto l’importante ricorrenza. Ma non finisce qui, siamo solo all’inizio.

conferma Claudia Bovini, Direttore Editoriale in Star Comics.

Per celebrare al meglio l’importante anniversario, infatti, Star Comics proporrà ben quattro edizioni differenti dell’iconico graphic novel: in aggiunta all’edizione regular e a un’emblematica variant cover sui toni del rosso e del nero, i collezionisti più esigenti potranno sfogliare anche due esclusive versioni, limited e ultra-limited, a tiratura limitatissima (rispettivamente mille e cento copie, numerate), con finiture di pregio.

Il percorso che ci ha portati a diventare l’editore italiano di riferimento di Frank Miller è stato lungo, fatto di riunioni, telefonate e incontri. Fin da subito era chiaro che l’entourage del maestro condivideva il nostro entusiasmo, e l’idea che ogni singolo volume sarà una dichiarazione d’amore e di rispetto a Miller stesso. Tanto a livello di cura editoriale quanto di estetica e tipografia, l’obiettivo è portare nelle mani dei lettori italiani dei capolavori che meritano edizioni definitive.

aggiunge Davide G.G. Caci – Publishing Manager in Astra

La leggenda dell’individuo che, contro tutto e tutti, riesce a dare forma alla realtà con la sua forza di volontà, è la storia stessa della carriera artistica dell’autore, che verrà celebrata a novembre in occasione di Lucca Comics & Games dove Frank Miller sarà uno degli ospiti d’onore.

