The Crown 6: la sesta e ultima stagione mostrerà il matrimonio tra Carlo e Camilla

The Crown 6 sarà l’ultima stagione della serie Netflix che ha raccontato la storia della famiglia reale della Regina Elisabetta II, ed un’immagine condivisa dalla piattaforma streaming ha rivelato che il telefilm mostrerà anche il matrimonio tra l’ex Principe Carlo e Camilla.

Ecco l’immagine.

After six seasons, seven years and three casts, @TheCrownNetflix comes to an end later this year.

We’ll be back with more soon, but here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/zHbeqEqqWv

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 4, 2023