Star Ocean The Second Story R: anime trailer e info sul preorder

Square Enix ha realizzato un filmato di apertura in stile anime per Star Ocean The Second Story R, ora disponibile in preorder.

Oggi Square Enix ha svelato il nuovissimo filmato d’apertura in stile anime per il nuovo remake in 2.5D Star Ocean The Second Story R, che verrà lanciato il 2 novembre 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4 e in digitale su PC tramite STEAM. Mostrato per la prima volta ai visitatori dell’ANIME Impulse OC, l’opening in stile anime presenta i due protagonisti giocabili Claude e Rena e i loro alleati che si preparano all’avventura, prima di affrontare una minaccia ultraterrena.

Il filmato di apertura è stato prodotto dallo studio di animazione “Yostar Pictures”. La canzone “stella” è stata scritta dai SUIREN, un duo giapponese composto dalla vocalist Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren, ed è il tema principale di Star Ocean The Second Story R. I giocatori possono godersi le intense scende d’azione accompagnate da questa traccia nel nuovo filmato di apertura in stile anime.

Remake in 2.5D del JRPG del 1998 e secondo capitolo della serie STAR OCEAN, STAR OCEAN THE SECOND STORY R combina splendide ambientazioni in 3D con nostalgici personaggi in pixel in 2D, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco classica e moderna. Una colonna sonora riarrangiata, nuove impostazioni di difficoltà, numerosi miglioramenti della qualità della vita e molto altro ancora rivitalizzano le amate caratteristiche del gioco originale, come il combattimento veloce e in tempo reale, il profondo sistema di abilità e le Azioni Private, che permettono ai giocatori di stringere relazioni con i membri del party e di sbloccare molti finali diversi.

I preordini per le edizioni fisiche standard sono già disponibili e includono i seguenti contenuti digitali come bonus pre-order:

Spada lunga della Federazione pangalattica

Tirapugni della foresta

Set di oggetti curativi (Frutti di bosco x20 + Pozione della resurrezione x20)

Anello dell’alba

Sinossi del gioco:

Anno spaziale 366 – Un ufficiale della Federazione viene trasportato fortuitamente su un pianeta mistico. Mentre è alla ricerca di un modo per tornare a casa, incontra una ragazza che lo coinvolge in una missione per salvare la sua gente, come raccontato da un’antica profezia…

Scegli la tua strada e assisti a un fato che si è risvegliato.