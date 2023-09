Red Dead Redemption 3: secondo un rumor il gioco sarebbe in sviluppo

Comicbook.com ha diffuso un rumor che è stato portato sui social da MyTimeToShineHello, che ha dichiarato che sarebbe in lavorazione Red Dead Redemption 3. Il titolo sarebbe in produzione da parte di Rockstar Games, e sarà inserito tra i lanci della PS6 e della nuova Xbox.

Attualmente Rockstar Games è focalizzata sullo sviluppo di GTA 6, che dovrebbe uscire tra la fine del 2024, o entro il 2025. Ma, secondo il rumor diffuso, Red Dead Redemption 3 verrà annunciato ancora prima dell’uscita di GTA 6.

Ma i tempi di uscita del gioco sembrano essere piuttosto lunghi. Attualmente Red Dead Redemption 3 sarebbe in pre-produzione, e il titolo potrebbe anche essere distribuito entro la fine del decennio.

Nel frattempo gli appassionati di Red Dead Redemption hanno già avuto delle notizie positive, considerando che sia il primo titolo, che il suo innovativo episodio horror a tema zombie (ovvero Undead Nightmare) arriveranno su console moderne. Entrambi i giochi approderanno per la prima volta su Nintendo Switch e PlayStation 4, in un pacchetto unico che sarà disponibile per i videogiocatori dal 13 ottobre.