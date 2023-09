Peanut, la gallina più anziana del mondo: una storia di sopravvivenza

Negli Stati Uniti, un’incredibile storia di sopravvivenza e longevità si svolge nella tranquilla cornice di una fattoria in Michigan. Qui, vive Peanut, una gallina diventata una celebrità grazie al Guinness dei Primati, con i suoi sorprendenti 21 anni.

La storia di Peanut è iniziata in modo straordinario. Sua madre aveva deposto un uovo che sembrava danneggiato, e per questo l’aveva abbandonato. Quell’uovo, destinato inizialmente a essere dimenticato, ha invece segnato l’inizio di una vita straordinaria.

Marsi Parker Darwin, la gentile padrona della fattoria, aveva intenzione di dare quell’uovo alle tartarughe come cibo, ma il destino aveva altri piani. Mentre teneva l’uovo in mano, ha sentito dei flebili cinguettii provenire dall’interno. Questi suoni erano la voce di un piccolo pulcino che cercava di venire alla luce, ma c’era un problema: mancava la parte del becco necessaria per rompere il guscio dall’interno.

Determinata a salvare il piccolo essere vivente, Marsi ha deciso di intervenire. Dopo diversi tentativi falliti di far accettare il pulcino dalla sua madre naturale, l’ha portato in casa. Ha posizionato il fragile pulcino sotto una lampada calda per mantenerlo al caldo e ha iniziato ad insegnargli a nutrirsi autonomamente. Per le sue dimensioni ridotte, Marsi ha scelto di chiamarlo Peanut.

Gli anni sono passati, e Peanut ha continuato a crescere e prosperare sotto le amorevoli cure di Marsi. La sua incredibile storia di sopravvivenza e amore ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, tanto che è diventata la gallina più anziana del mondo riconosciuta dal Guinness dei Primati. Il suo stato di salute è sorprendente, e nutrirsi di yogurt ai mirtilli al mattino è diventato uno dei suoi piccoli piaceri.

La storia di Peanut è un esempio commovente di come l’amore e la dedizione possano fare la differenza nella vita di un essere vivente. Questa gallina fortunata ha conquistato il cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la sua storia straordinaria, dimostrando che la speranza può nascere anche dalle situazioni più improbabili.