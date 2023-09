Mandorle: ingrediente top in Europa per snack e barrette per l’8° anno consecutivo

Le mandorle si confermano come un ingrediente di punta in Europa per gli snack e le barrette grazie all'edonismo salutista e all'alimentazione plant-based.

Le mandorle sono ormai la star indiscussa negli snack e nelle barrette da ben otto anni consecutivi in Europa. Questo successo si basa su una serie di fattori, principalmente legati alle tendenze alimentari moderne, come l’edonismo salutista e l’alimentazione plant-based.

Secondo i dati del rapporto Global New Product Introductions di Innova Market Insights, le mandorle sono al primo posto tra gli ingredienti utilizzati in snack, barrette e latticini in Europa. Questo primato è il risultato della crescente importanza attribuita dai consumatori ai loro stili di vita e alle loro scelte dietetiche. L’edonismo salutista, che promuove il piacere di mangiare cibi salutari, e l’adozione di diete a base vegetale hanno contribuito a mantenere le mandorle in cima alle preferenze alimentari europee.

Questo trend non si limita all’Europa ma si estende anche all’Italia. Nel corso dell’anno precedente, sono stati lanciati oltre 5.000 nuovi prodotti a base di mandorle nel paese, rappresentando il 43,7% delle nuove introduzioni globali. Ciò dimostra la versatilità delle mandorle e la loro capacità di adattarsi a una vasta gamma di preparazioni. Inoltre, ben cinque paesi europei si classificano nella top ten globale per l’utilizzo delle mandorle, tra cui Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Le mandorle si distinguono per il loro profilo nutrizionale e la loro capacità di soddisfare diverse esigenze dietetiche e stili alimentari. Sono ideali per le diete “free-from” e si inseriscono perfettamente nella dieta mediterranea. Queste caratteristiche rendono le mandorle una scelta affidabile per i produttori che desiderano aggiungere un tocco salutare ai propri prodotti innovativi.

La crescente domanda di prodotti a base vegetale sta guidando l’innovazione nel settore alimentare, con particolare attenzione ai prodotti plant-based autonomi e ai sostituti della carne e dei latticini. Le mandorle occupano una posizione di rilievo tra i prodotti a base vegetale introdotti in Europa grazie alle loro proteine naturali e alla loro capacità di combinarsi con altri ingredienti vegetali come legumi e lenticchie. Questa versatilità consente di migliorare sia il gusto che la consistenza dei prodotti, rispondendo alle aspettative del 32% dei consumatori, secondo Innova Market Insights. La croccantezza e la cremosità emergono come i due principali attributi dei nuovi prodotti a base di mandorle.