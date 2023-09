Little Nightmares 3 includerà la modalità cooperativa online e non in locale, ecco perché

Gli sviluppatori di Little Nightmares 3 spiegano perché il gioco includerà solo la modalità cooperativa online e non in locale.

Come sappiamo, Little Nightmares 3 includerà solo la modalità cooperativa online e non in locale. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Multiplayer.it, Supermassive Games ha spiegato il perché di questa scelta. A quanto pare, il team ha preso questa decisione al fine di preservare l’atmosfera e quella sensazione di oppressione e solitudine che c’è alla base del gioco.

Uno dei motivi per cui il multiplayer è solo online e non in locale è proprio legato al fatto che vogliamo preservare la sensazione di solitudine e di inquietudine alla base del gioco”, ha spiegato il game director Wayne Garlan. “Abbiamo pensato che giocare accanto a un’altra persona in carne e ossa potesse smorzare questo tipo di esperienza.” Ovviamente, oltre al multiplayer online ci sarà anche la possibilità di giocare da soli, con il secondo personaggio controllato dall’IA – quindi abbiamo lavorato molto sul bilanciamento per essere sicuri che a prescindere che si giochi in single player o assieme a qualcuno Little Nightmares 3 possa essere coinvolgente alla stessa maniera.”

Annunciato in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, Little Nightmares 3 racconterà la storia di due bambini perduti che si ritrovano a dover fuggire da un mondo oscuro pieno di insidie e minacce. Assieme dovranno fronteggiare nuovi pericoli, collaborando per superare i puzzle ambientali e le insidie che si paleseranno sul loro cammino.

Per questo nuovo capitolo, Tarsier Studios passa la palla a Supermassive Games per lo sviluppo, il talentuoso team a cui si devono titoli come Until Dawn e The Quarry e che, fortunatamente, ha già confidenza con l’immaginario dato che si è occupata della Enhanced Edition di Little Nightmares 2.

Little Nightmares 3 sarà disponibile nel corso del 2024 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.

