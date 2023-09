Il succo di pompelmo può uccidere, ecco perché

Diversi studi hanno dimostrato che i composti chimici presenti ne succo di pompelmo, chiamati furanocumarine, interagiscono negativamente con alcuni farmaci, creando un cocktail esplosivo di rischi per la salute. Questa strana interazione tra il succo di pompelmo e i farmaci è stata scoperta grazie a un numero crescente di analisi. In molti casi, queste interazioni possono portare a complicazioni così gravi da mettere a rischio la vita. Alcuni farmaci addirittura avvertono sull’etichetta di evitare il consumo di pompelmo mentre li si assume.

Ma come può una bevanda naturale come il succo di pompelmo essere letale?

La chiave di tutto sta nella chimica. Il succo di pompelmo contiene due composti, la bergamottina e la diidrossibergamottina, che interferiscono con l’enzima citocromo P450 3A4 (o CYP3A4). Questo enzima, che si trova nel fegato e nell’intestino tenue, è responsabile della scomposizione di molecole estranee, come quelle contenute nei farmaci da prescrizione. I composti nel succo di pompelmo impediscono all’organismo di produrre adeguate quantità di CYP3A4, causando un accumulo di farmaci nel corpo. Questo può portare a effetti collaterali gravi o addirittura fatali. La cosa sorprendente è che per causare danni, non serve molto succo di pompelmo. Basta un solo bicchiere per iniziare a interferire con la produzione di CYP3A4 da parte del corpo, e il consumo regolare può portare a effetti collaterali sempre più gravi. Questi possono includere insufficienza renale, rottura del tessuto muscolare, emorragia gastrointestinale, mancanza di respiro, tossicità per il midollo osseo e battito cardiaco accelerato.