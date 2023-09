Gabriel Guevara: arrestato al Lido di Venezia il protagonista del film “È colpa mia?”

L’attore spagnolo Gabriel Guevara (noto per “Skam España” ed “È colpa mia?”) si trovava al Lido di Venezia per ritirare il premio “Filming Italy Best Movie International Award Young Generation” ma il tutto è sfumato dall’arrivo delle Forze dell’Ordine italiane che avrebbero sottoposto a fermo il 22enne in seguito a un mandato di cattura della polizia francese. Non sono note altre informazioni al riguardo se non che, a quanto pare, l’accusa sarebbe di violenza sessuale, sebbene non è chiaro dove e quando. La madre dell’attore, Marlene Morreau, intervistata a riguardo ha affermato che il figlio non mette il piede in Francia da dieci anni e non capisce cosa mai possa essere successo: restiamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.

Guevara non era a Venezia specificamente per la Mostra del Cinema della Biennale, si è affrettato a comunicare l’ufficio stampa della Mostra, dato che il premio conferitogli fa parte di una delle diverse manifestazioni collaterali che tengono banco in contemporanea e di riflesso alla Mostra non ne fanno parte. Il Premio, d’altro canto, ha sospeso chiaramente la premiazione in oggetto in attesa di verifiche e aggiornamenti.

Guevare non molto noto al pubblico italiano, sebbene sia stato visto in alcune produzioni tra cui il film Amazon Original “È colpa mia?” di cui, tra l’altro, erano appena stati messi in cantiere due seguiti, “È colpa tua?” ed “È colpa nostra?” dei quali, ora, bisogna vedere cosa deciderà di fare la produzione: Guevara è il protagonista maschile e una sostituzione risulterebbe complicata, anche dato il fatto che si tratta di commedie romantiche e quindi l’alchimia tra gli interpreti, per il pubblico affezionato, è fondamentale. Al fianco Gabriel Guevara nella serie c’è Nicole Wallace (anch’essa vista in Skam). Il film, basato sul primo romanzo della trilogia di best-seller di Mercedes Ron Culpables, è stato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi.

