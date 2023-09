Enea: teaser trailer e poster del film presentato a Venezia 80

Dopo I predatori (premiatissimo e anch’esso presentato al Lido durante Venezia 77, nella sezione Orizzonti) Pietro Castellitto torna alla regia con il film Enea, pellicola che lo vede anche protagonista e che sarà presente in Concorso, domani, alla ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: ecco il primo poster ufficiale e il teaser trailer. Nel film Vision Distribution saranno presenti nel ricco cast anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto e Sergio Castellitto.

Sinossi:

Enea rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

Il film è scritto dallo stesso Pietro Castellitto, e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures – società del gruppo Fremantle – e Luca Guadagnino per Frenesy: una produzione The Apartment Pictures, Vision Distribution e Frenesy, in collaborazione con Sky, Prime Video e Giovane Film. Dai tempi de I predatori abbiamo visto Castellitto anche in diversi ruoli da protagonista, in Freaks Out di Gabriele Mainetti (2021), Rapiniamo il duce di Renato De Maria (2022) e in tv nel ruolo di Francesco Totti in Speravo de morì prima (2021).

Leggi anche: