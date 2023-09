Barbie batte anche Super Mario e diventa il film dell’anno

Barbie ce l’ha fatta: ha battuto anche Super Mario Bros. Il Film, ed è diventato il lungometraggio con più incassi del 2023. Ad oggi Barbie ha ottenuto 1,36 miliardi a livello globale, mentre Super Mario si è fermato a 1,35.

Barbie è divenuto anche il maggiore incasso per un film Warner Bros. negli Stati Uniti. A quanto pare le previsioni di Margot Robbie si sono avverate, considerando che l’attrice aveva presentato ai dirigenti della casa di produzione questo progetto, affermando che sarebbe stato un film da un miliardo d’incassi.

Complessivamente, Barbie assieme ad Oppenheimer hanno fatto molto bene alle sale cinematografiche, considerando che insieme i due film hanno superato i due miliardi di dollari d’incassi. In un periodo in cui i cinema sono in grande sofferenza il fenomeno Barbenheimer ha letteralmente salvato il grande schermo.

Tra i numeri collezionati da Barbie possiamo menzionare il suo esordio da 162 milioni, con un secondo fine settimana da 93 milioni, ed un terzo da 53 milioni. Barbie è rimasto per 28 giorni al primo posto tra i film più visti nelle settimane estive dalla sua uscita, superato solo da Blue Beetle.