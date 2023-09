Mercato libero per bollette luce e gas: ecco cosa sapere sul passaggio obbligato nel 2024

A partire dal 2024, tutti i cittadini italiani dovranno effettuare una transizione obbligatoria verso il mercato libero per quanto riguarda le bollette relative alla fornitura di luce e gas. Questa importante modifica è stata formalizzata attraverso il decreto Milleproroghe e coinvolgerà una vasta fascia della popolazione, oltre 9 milioni di italiani, entro la scadenza del 10 gennaio 2024.

Il decreto Milleproroghe ha stabilito una serie di norme, criteri e procedure che regoleranno questo passaggio fondamentale nel settore energetico italiano. Tuttavia, questa disposizione si applicherà esclusivamente ai clienti domestici considerati non vulnerabili. Ciò significa che le famiglie con particolari bisogni energetici, che godono di determinate tutele tariffarie o che rientrano in specifiche categorie protette, potrebbero non essere coinvolte in questa transizione.

Questa mossa verso il mercato libero è stata introdotta con l’obiettivo di promuovere una maggiore concorrenza nel settore energetico italiano e offrire ai consumatori la possibilità di scegliere tra una gamma più ampia di fornitori e tariffe. In teoria, questo dovrebbe portare a una maggiore trasparenza dei prezzi e a offerte più competitive per i consumatori.

Tuttavia, va notato che questa transizione può essere un momento delicato per i consumatori, in quanto potrebbe comportare una serie di decisioni e scelte legate alle offerte dei fornitori energetici. Pertanto, è importante che gli italiani interessati si informino e valutino attentamente le opzioni disponibili prima del passaggio al mercato libero.

Un altro aspetto rilevante da considerare è la crescente preoccupazione per le frodi nel settore delle forniture energetiche. Negli ultimi anni, il problema delle frodi relative alle bollette di luce e gas è aumentato in modo significativo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Secondo un’indagine condotta da Facile.it e Consumerismo no profit, circa 4 milioni di cittadini italiani sono stati vittime di frodi legate ai servizi di fornitura energetica.

Questa situazione pone l’accento sulla necessità di vigilare e adottare misure efficaci per prevenire frodi e pratiche commerciali sleali nel settore energetico. È essenziale che le autorità competenti e le organizzazioni di tutela dei consumatori continuino a monitorare da vicino il settore e a intervenire per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini.