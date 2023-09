L’IA che ha battuto i piloti professionisti in una gara di droni

L’intelligenza artificiale continua a dimostrare il suo potenziale, sfidando i limiti delle capacità umane in un’ampia gamma di settori. L’ultima dimostrazione di questa evoluzione proviene dai ricercatori dell’Università di Zurigo, in collaborazione con Intel, che hanno sviluppato il sistema di pilotaggio AI chiamato “Swift.”

In una recente sfida, Swift ha battuto tre campioni mondiali di gare di droni, dimostrando il suo straordinario livello di competenza nel pilotaggio.

Swift rappresenta il risultato di anni di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Nel 2021, il team dell’Università di Zurigo aveva già sorpreso il mondo sfidando piloti dilettanti con una versione precedente del suo algoritmo di controllo di volo. In quell’occasione, l’IA aveva dimostrato una superiorità schiacciante, superando gli umani in ogni giro di ogni gara.

Anche in questa occasione, il drone pilotato dall’IA Swift ha battuto ogni pilota umano, bruciando il secondo classificato di circa mezzo secondo.

Il sistema Swift è ora in grado di “reagire in tempo reale ai dati raccolti da una telecamera a bordo, simile a quella utilizzata dai piloti umani,” come dichiarato in un comunicato dell’Università di Zurigo. Utilizza un’unità di misurazione inerziale integrata per monitorare accelerazione e velocità, mentre una rete neurale a bordo localizza la sua posizione nello spazio utilizzando dati provenienti dalle telecamere anteriori. Tutti i dati vengono quindi elaborati dall’IA, che calcola in tempo reale il percorso più rapido per raggiungere il traguardo.