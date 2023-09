La nuova Tesla Model 3: più autonomia e un design rinnovato

La Tesla Model 3 si è rifatta il look — e non soltanto quello. La casa automobilistica americana ha presentato la nuova versione della sua popolare berlina elettrica, dopo che nel 2021 avevamo già visto il nuovo design delle Model S e Model X, le due vetture di fascia premium.

Le novità della Model 3 2023 abbracciano un gran numero di elementi, tra cui l’aerodinamica, il design degli interni e anche il profilo dei gruppi ottici. Insomma, cambiano molte cose: ma fortunatamente il prezzo rimane lo stesso.

La nuova Model 3 si presenta con un design dalle linee taglienti e sportive. Non un semplice esercizio di stile: il produttore sostiene che sia stato fatto un importante lavoro per migliorare l’aerodinamica dell’auto, con benefici per l’autonomia complessiva. Le Model 3 di nuova generazione si distinguono per una serie di colorazioni inedite ed esclusive: sono le nuove opzioni Ultra Rosso e Grigio Stealth.

Ci spostiamo quindi subito all’interno dell’abitacolo, dove ora troviamo diversi elementi in materiali premium, come l’ampio uso dell’alluminio, oltre che una console centrale riprogettata, che ora offre anche un doppio caricatore wireless per lo smartphone, oltre ad alcune porte USB.

Immancabile il gigantesco display da 15,4 pollici posizionato al centro della plancia, che ora è accompagnato anche da un display più piccolo, da 8 pollici, progettato per offrire ore di intrattenimento ai passeggeri seduti sui sedili posteriori.

Tra le altre cose, gli ingegneri hanno fatto un lavoro importante per rendere l’abitacolo più silenzioso, grazie all’uso di vetro acustico a 360 gradi.

Non manca nemmeno un impressionante sistema audio con ben 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori.

La nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore è disponibile ad un prezzo di partenza di 42.490 euro. Mentre per la Long Range bisogna salire a 49.990 euro. Offrono, rispettivamente, 554 e 678 km di autonomia.