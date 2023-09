Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, ecco il gameplay dell’atteso picchiaduro

I Galli sono pronti alla rissa in un gameplay teaser ricco di azione per Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, in arrivo il 30 novembre.

I Galli più famosi di tutti i tempi, Astérix e Obélix, sono tornati e mostrano i loro muscoli in un trailer di gameplay ricco di azione per Asterix & Obelix: Slap Them All! 2. Sono inoltre entusiasti di annunciare il loro arrivo su console e PC il 30 novembre. Il gioco sarà disponibile in formato digitale e fisico su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! è un beat’em up 2D che immerge i giocatori nel fantastico mondo di René Goscinny e Albert Uderzo. Preparatevi ad abbattere i nemici e a scatenare la vostra forza, da soli o in cooperativa locale… prima che il cielo vi cada sulla testa! Asterix, Obelix e gli abitanti del villaggio vengono sconvolti dall’arrivo improvviso di Goudurix, venuto a chiedere aiuto. Goudurix rivela che suo padre, Oceanonix, è stato imprigionato per un furto che non ha commesso… L’Aquila di Lutezia, il prezioso emblema d’oro delle legioni romane, è appena stata rubata e un uomo innocente è stato messo in prigione! Asterix promette di indagare e chiede a Goudurix di rimanere al sicuro nel villaggio. I due guerrieri gallici si recano a Lutezia per ottenere informazioni da un conoscente che dice di essere ben informato sulle voci e sugli intrighi della città… Ed è ovviamente a suon di schiaffi che troveranno le risposte nel loro lungo viaggio!

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 è un beat’em up ad alto tasso di energia che accompagna i giocatori in una storia originale degna delle più grandi avventure galliche. Esplora una moltitudine di luoghi affascinanti: dalle misteriose rovine nel cuore della foresta, all’imponente accampamento romano, alla maestosa Lutezia… Ogni tappa del viaggio offre nuove ambientazioni e ti porterà in terre lontane, costellate da incontri emozionanti. E, naturalmente, non mancheranno gli schiaffi in faccia! Nel corso di questa frenetica avventura, ci saranno sketch che scandiranno il viaggio e aggiungeranno una dose di umorismo ed emozione, facendo progredire la trama.

Questo sequel spinge i limiti dell’azione, con nemici e boss più temibili. Ma non è tutto! L’esperienza è arricchita da una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay. I nostri intrepidi Galli, Asterix e Obelix, hanno da ora nuove mosse specifiche che possono essere caricate per ottenere attacchi ancora più potenti. Le battaglie sono più dinamiche, ricche e fluide che mai e i nostri eroi possono ora attivare la modalità Furia, aumentando la loro forza e scatenando un devastante attacco Ultimate. I nostri eroi possono anche distruggere alcuni elementi dell’ambiente per creare il caos, oltre a lanciare barili e menhir contro gli avversari durante il combattimento.

Supervisionato dal team di Les Editions Albert René per garantire il rispetto dell’essenza di Asterix, questo nuovo episodio è stato sviluppato da Mr Nutz Studio e promette un’avventura che rende omaggio al fumetto in modo eccezionale. Gli sviluppatori hanno preso la decisione artistica di creare i personaggi, gli sfondi e le animazioni “a mano”, nel rispetto assoluto dello stile di animazione 2D. Questa scelta estetica, intrisa di nostalgia, piacerà ai fan del franchise e agli appassionati di videogiochi classici. I giocatori verranno trasportati in un universo visivo fedele, che ricorda le meravigliose illustrazioni dei fumetti di Asterix e Obelix.

Leggi anche: