One Piece: da oggi su Netflix la serie TV live-action

L’attesa è finita, da oggi, 31 agosto, gli appassionati di One Piece potranno vedere sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV live-action basata sul popolare manga di Eiichiro Oda.

Ecco il final trailer della serie TV su One-Piece.

La storia di One Piece racconta di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita fatta di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, chiamato il ONE PIECE, che servirà per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre sognato, e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei grandi mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia temibili rivali ad ogni occasione.

Diverse polemiche hanno accolto il progetto, considerando che i trailer non hanno soddisfatto i fan, che hanno considerato l’adattamento molto distante dal manga e dalla serie animata, almeno per quanto riguarda il comparto visivo.

Nel cast della serie TV troviamo Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, e poi ci sono Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).