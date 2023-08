Starfield: un nuovo video sul training per diventare astronauti

Bethesda ci porta in un nuovo video alla Space Camp di Huntsville per festeggiare l'arrivo quantomai prossimo di Starfield.

L’Early Access di Starfield inizia il primo settembre: in attesa di poter partire tutti per quella che si preannuncia come la più grande epopea spaziale di sempre possiamo gustarci un video ufficiale rilasciato da Bethesda, che ha portato quattro noti content creator (Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu e Myth) allo Space Camp di Huntsville, in Alabama. Qui i quattro si sono potuti cimentare nei veri test e con i percorsi preparatori dei veri astronauti, mettendosi alla prova e scoprendo quanto è difficile la preparazione per essere in grado di esplorare lo spazio: e simulare l’assenza di gravità è solo il primo passo! Sembra troppo faticoso o pensate di non avere abbastanza stoffa per fare l’astronauta? Per fortuna Starfield invece è alla portata di tutti.

Starfield è il primo nuovo universo in oltre venticinque anni che giungeda Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, creeremo un personaggio da zero ed esploreremo il cosmo con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Questo gioco di ruolo di nuova generazione uscirà per tutti su Xbox Series X|S e PC il 6 settembre e sarà disponibile anche tramite Game Pass. Oltre alla Standard edition saranno disponibili anche la Premium edition e la ricercatissima Constellation edition.

Questa la sinossi del gioco:

L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

