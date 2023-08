Venezia 80: il poster ed il trailer di The Killer, il nuovo film di David Fincher

Ecco il poster ed il trailer di The Killer, il nuovo film di David Fincher in concorso a Venezia 80.

David Fincher sbarca a Venezia 80 con il suo nuovo lungometraggio, dal titolo The Killer, e da poco è stato diffuso il poster ufficiale, assieme al trailer, del film che sarà in gara durante la manifestazione.

Ecco il trailer.

Ecco il poster che vede presente il protagonista Michael Fassbender.

Ricordiamo che a Venezia 80 verranno presentati anche il lungometraggio di Denis Villeneuve Dune: Parte Due, il nuovo film di Ridley Scott dal titolo Napoleon, ed anche la produzione di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, ovvero Killers of the Flower Moon.

La storia di The Killer mette al centro un assassino di professione che si ritrova ad affrontare una crisi esistenziale. Al centro del film ci sono come protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton. La sceneggiatura è stata realizzata da Andrew Kevin Walker, che ha lavorato sull’adattamento del fumetto di Alexis Nolent, da cui è tratto The Killer.

David Fincher lavora a questo adattamento da circa 14 anni. La produzione è passata prima da Paramount, e, successivamente, è stata acquisita da Netflix.

The Killer uscirà su Netflix il 10 novembre.