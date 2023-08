Un professore riceve una borsa di studio per sviluppare dispositivi fatti di carta

Papertronica: segnatevi questa nuova parola perchè, a quanto pare, è il futuro dell’elettronica. Immaginate di poter costruire un dispositivo elettronico fatto interamente di carta. Un’alternativa non tossica, economica e biodegradabile ai componenti a base di silicio e plastica cambierebbe le carte in tavola per un pianeta che si sta rapidamente riempiendo di “e-waste“, ovvero di gadget scartati e sensori monouso. Questa è la visione del professore Seokheun (Sean) Choi della Binghamton University. Da anni lavora alla creazione di biobatterie migliori che utilizzano batteri o sudore umano per generare energia. Alcune di queste batterie erano basate sulla carta e ora spera di applicare queste conoscenze ai circuiti stampati e alle parti correlate. Una nuova sovvenzione di 400.000 dollari della National Science Foundation finanzierà lo sviluppo di quella che lui chiama papertronica integrata. L’obiettivo principale è quello di stampare su carta circuiti multistrato ad alte prestazioni utilizzando fili metallici densamente concentrati e altamente conduttivi, e di creare componenti flessibili a base di carta che possano essere integrati in questi sistemi di papertronica. Choi ha detto che un progetto completamente basato sulla carta come questo è un’idea unica, ed è questo che ha catturato l’interesse della NSF.

La papertronica a un livello superiore

Alimentati dall’Internet delle cose – che utilizza minuscoli sensori per connettersi – alcuni esperti di tecnologia prevedono che entro il 2035 ci saranno più di 1.000 miliardi di dispositivi elettronici in tutto il mondo. Gli attuali metodi di produzione genererebbero milioni di tonnellate di “rifiuti elettronici” che intaserebbero discariche e oceani. Sulla base di anni di ricerca, Choi ritiene che lui e i suoi studenti del Laboratorio di bioelettronica e microsistemi di Binghamton siano in grado di portare la papertronica a un livello superiore. “Il mio obiettivo a lungo termine è creare un sistema elettronico verde e rinnovabile, quindi in questo senso questo progetto è il passo logico successivo”, ha detto Choi. “Le idee e le osservazioni del mio gruppo di ricerca ci rendono leader nel campo delle biobatterie e dei biosensori autoalimentati a base di carta. Ho intenzione di integrare tutte le mie competenze, conoscenze ed esperienze per creare un sistema interamente basato sulla carta“. Una sfida sarà quella di trovare materiali non tossici che svolgano bene il loro lavoro senza causare problemi ambientali in seguito. “Con il nostro lavoro precedente, volevamo sviluppare componenti papertronici – questo era il nostro obiettivo, e abbiamo usato materiali tossici o qualsiasi cosa funzionasse”, ha detto. “Ma ora vorrei utilizzare materiali biodegradabili per creare anche i piccoli componenti”.