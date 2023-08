Super Mario Bros. Wonder: annunciato un Nintendo Direct dedicato

Nintendo ha annunciato l'arrivo di un Direct interamente dedicato all'imminente Super Mario Bros. Wonder. Ecco quando potremo seguirlo.

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros. Wonder che verrà trasmesso proprio questa settimana e più precisamente dopodomani, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 16:00.

Scopri un'anteprima approfondita della prossima avventura a scorrimento orizzontale in 2D di Mario con un #NintendoDirect dedicato a #SuperMarioBrosWonder, trasmesso in diretta streaming! 📆: 31/08

🕓: 16:00

⏳: Circa 15 minuti Appuntamento qui 🎥: https://t.co/EzLxlp23A2 pic.twitter.com/4wwOktyXfW — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 29, 2023

Stando alle prime informazioni diffuse, l’evento durerà 15 minuti e fornirà uno sguardo approfondito alla prossima avventura a scorrimento orizzontale in 2D di Mario. Aspettiamoci dunque l’arrivo di diversi nuovi dettagli e di video di gameplay che ci permetteranno finalmente di avere un assaggio delle caratteristiche e delle meccaniche di gameplay di quest’attesissimo ritorno.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder è un nuovo capitolo della saga 2D di Super Mario. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questa nuova avventura sarà possibile impersonare anche Daisy e Yoshi. Inoltre, sarà disponibile anche una nuova abilità che permetterà a Mario di trasformarsi in un elefante.

Super Mario Bros. Wonder arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023.