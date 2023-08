Payday 3 sarà supportato per almeno 18 mesi con contenuti post-lancio gratuiti e a pagamento

Il team di Payday 3 ha rivelato che il gioco verrà aggiornato regolarmente con l'introduzione di diversi contenuti per un periodo di almeno 18 mesi.

Il team di Payday 3 ha rivelato che il gioco è stato pensato per essere aggiornato per un periodo piuttosto lungo. L’obiettivo del team è, infatti, quello di introdurre contenuti post-lancio per almeno 18 mesi. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN USA il Lead Producer Andreas Häll Penninger si è soffermato sul tema del supporto post-lancio, affermando quanto segue:

Con Payday 3 abbiamo costruito le basi adeguate, in modo da poterlo aggiornare continuamente nel tempo. Con il nostro partner Deep Silver, possiamo contare su almeno 18 mesi di contenuti post-lancio. Aggiungeremo altri contenuti, gratuiti e a pagamento, sia che si tratti di personaggi, rapine, armi, gadget o nuovi outfit.”

Vi ricordiamo che Payday 3 è il seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Il gioco è ambientato diversi anni dopo gli eventi del secondo episodio, al cui termine i membri della squadra si ritiravano a vita privata per godersi il malloppo conquistato fino a quel momento. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Tornate alla vita del crimine nei panni della Payday Gang, l’invidia dei loro pari e l’incubo delle forze dell’ordine ovunque vadano. Alcuni anni dopo la fine del regno del terrore della banda su Washington DC, i membri del team si riuniscono ancora una volta per affrontare una minaccia che li ha costretti a mettere da parte il proprio pensionamento anticipato.

Payday 3 sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X/S. L’edizione Standard di Payday 3 sarà disponibile al prezzo di 39,99 euro, mentre le due edizioni più costose sono già disponibili al preordine per 69,99 euro (Silver) e 89,99 euro (Gold), con tre giorni di accesso anticipato, alcuni oggetti cosmetici e dei Pass stagionali rispettivamente da 6 e 12 mesi.