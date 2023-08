Oppo Watch 4 Pro ufficiale in Cina: eleganza, acciaio e il potente Snapdragon W5

Oggi OPPO ha presentato le sue ultime novità sul fronte dell’elettronica di consumo. Durante l’evento non c’è stato spazio solo per il nuovo pieghevole Find N3 Flip. L’azienda ha presentato anche il nuovo OPPO Watch 4 Pro, che si fa subito notare per un design che unisce eleganza e linee sportive grazie ad una cassa in acciaio.

Il nuovo orologio intelligente del colosso tecnologico cinese, il Watch 4 Pro, presenta un nuovo design fresco che lo rende diverso dal suo predecessore. È costruito con una cornice in acciaio inossidabile 316 anziché lega di alluminio. Il materiale di base utilizza ceramica per migliorare la texture e la resistenza. Questo modello è disponibile con un cinturino in silicone o in pelle.

Lo smartwatch presenta un pannello AMOLED curvo da 1,91 pollici che supporta la modalità Always-On e la tecnologia LTPO. Lo schermo ha un vetro curvo sulla parte superiore e offre una risoluzione di 378 x 496 con 326 PPI. Il modello pesa circa 52,3 grammi senza includere il cinturino.

L’Oppo Watch 4 Pro è dotato di due chipset, tra cui il SoC Qualcomm Snapdragon W5 insieme al chip BES 2700. Questi chip sono abbinati a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il nuovo smartwatch offre vari sensori relativi alla salute per il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, la mappatura dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue, il tracciamento del sonno e molto altro ancora.