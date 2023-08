Mercedes-Benz avrà la sua rete di stazioni di ricarica per EV: entro la fine del 2023 le prime inaugurazioni

Mercedes-Benz sta per lanciare la sua rete di stazioni di ricarica ad alta potenza nel quarto trimestre del 2023, con velocità fino a 400 kW — che, per inciso, è molto più di quanto qualsiasi veicolo elettrico attualmente sul mercato sia in grado di gestire.

La società ha annunciato che le stazioni saranno inaugurate ad Atlanta, in Georgia (dove ha sede la filiale statunitense dell’azienda), Chengdu, in Cina, e Mannheim, in Germania. Il produttore automobilistico prevede di costruire 400 punti di ricarica con 2.000 postazioni negli Stati Uniti e altri 2.000 in tutto il mondo entro la fine del 2024.

Le stazioni offriranno standard di ricarica diversi, a seconda della regione di pertinenza. Ad esempio negli USA le stazioni saranno dotate del CCS1 e del NACS (lo standard introdotto da Tesla), mentre in Europa troveremo il CCS2 e in Cina il GB/T.

Gli hub verranno posizionati nelle principali arterie stradali del mondo o in prossimità di alcune concessionarie Mercedes-Benz selezionate.

Il mese scorso, Mercedes ha annunciato che adotterà il sistema NACS per i suoi veicoli elettrici in Nord America. Prima di ciò, fornirà ai proprietari l’accesso alla rete di Supercharger di Tesla attraverso un adattatore CCS-to-NACS che sarà disponibile a partire dal 2024 (al momento, Tesla ha circa 1.847 stazioni Supercharger negli Stati Uniti con 20.040 stazioni Supercharger, cioè quasi i due terzi di tutte le stazioni di ricarica rapida negli USA).