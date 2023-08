L’Analogue Pocket ora si illumina al buio: annunciata una nuova ed. limitatissima

Analogue ha presentato una nuova versione che si illumina al buio della sua console portatile per impallinati di retro gaming: si chiama Pocket Glow.

L’Analogue Pocket, una console portatile per il retro-gaming e che supporta diversi formati di cartucce diverse, riceverà presto una nuova edizione limitata. L’azienda dietro a questo prodotto ha presentato una nuova versione che si illumina al buio chiamata Pocket Glow. Sarà prodotta in quantità limitate. Anzi, “limitatissime”, usando le parole dell’azienda Analogue Inc.

Il prezzo? 250 dollari. I preordini verranno aperti il prossimo 1 settembre, mentre le prime spedizioni sono attese per il 5 settembre.

Come l’edizione standard, anche questa versione Pocket Glow dell’Analogue Pocket supporta le cartucce di ogni singolo Game Boy uscito sul mercato nel corso degli anni (DS e 3DS esclusi). Inoltre, la console può supportare anche alcune altre cartucce, a patto però di comprare gli adattatori specifici per il tipo di console che vi interessa. Oltre ai primi Game Boy, è possibile riprodurre le cartucce dei giochi usciti per Game Gear, Neo Geo Pocket e Atari Lynx

La scocca del Pocket Glow è fosforescente, il che significa che deve essere esposta alla luce diretta del sole affinché, una volta spente tutte le luci, possa poi brillare nel buio.

Attualmente non è possibile acquistare nessuna versione della console dallo store di Analogue Pocket: risulta praticamente tutto out-of-stock. In compenso, l’azienda ha annunciato che proprio in questi giorni verrà organizzato un restock di quasi tutti gli articoli. Ma occhio alle spese di spedizione: notoriamente molto alte, soprattutto se verso l’Europa.

Se volete a tutti i costi mettere le mani su questa limited edition, vi suggeriamo di monitorare con attenzione questa pagina. I preordini verranno aperti il primo settembre, alle 8AM PDT/11AM EDT (le 17:00 italiane).