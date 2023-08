Kevin Smith mette all’asta la sua collezione di tavole a fumetti originali

Kevin Smith è uno dei personaggi più nerd di Hollywood, e lo stesso filmmaker ha deciso di lasciare Los Angeles per trasferirsi nel suo New Jersey, e per questo motivo ha deciso di mettere in vendita la sua collezione di tavole originali.

Ecco cosa ha dichiarato Kevin Smith a riguardo:

La mia attuale riduzione di spazio sulle pareti domestiche permetterà di realizzare i sogni di alcuni grandi collezionisti di fumetti! Sarà la vendita del secolo, e una percentuale del nostro ricavato andrà al fondo per le borse di studio della Joe Kubert School.

Tra i pezzi che Kevin Smith metterà all’asta possiamo trovare tavole originali tratte da serie come Preacher, Hitman, Sandman, Daredevil e Freccia Verde sceneggiate dallo stesso Smith negli anni Duemila.

E ci sono anche dei pezzi considerati particolarmente preziosi. Quello più prezioso è la tavola 22 di Daredevil 161, per una storia disegnata da Frank Miller e inchiostrata da Klaus Janson su sceneggiatura di Roger McKenzie. Il valore stimato di questo pezzo si aggira fra i 20.000 ed i 40.000 dollari.