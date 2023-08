iPhone 15 e 15 Pro senza più segreti: saranno fatti così, ecco tutti i colori

In rete stanno circolando alcuni nuovi render che mostrano i colori e il design degli attesissimi iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Realizzate dal sito 9to5mac, le immagini si basano ovviamente sulle fughe di notizie avvenute nelle scorse settimane e, in particolare, sull’indiscrezione secondo la quale i nuovi iPhone offriranno una serie di opzioni cromatiche inedite.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus si presenteranno in cinque diverse opzioni di colore: Nero, Verde, Blu, Giallo e Rosa. Alcune fonti hanno rivelato che, per la prima volta, i telefoni verranno venduti assieme ad un cavo USB-C abbinato al colore della loro scocca. Insomma, se comprerete un iPhone giallo riceverete anche un cavo USB-C giallo e via dicendo.

Se i modelli base avranno una personalità vivace, colorata e quasi ‘giocattolosa‘, ai modelli Pro e Pro Max è stato riservato un trattamento più serioso.

I due modelli high-end saranno pertanto disponibili in una varietà di opzioni cromatiche più limitata. I colori disponibili saranno: grigio titanio, blu, argento e “nero siderale”.

Gli analisti pensano che, anche quest’anno, l’iPhone 15 Pro Max rappresenterà la stragrande maggioranza delle vendite. Il modello high-end, che quest’anno potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra (rumor, quest’ultimo, non ancora confermato) sarà l’unico ad offrire il nuovo obiettivo a periscopio con zoom x5. Anche per questo motivo, Ming-Chi Kuo si aspetta che su 10 iPhone venduti, ben quattro saranno il nuovo iPhone 15 Pro Max.